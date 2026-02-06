Bou est une gentille sorcière et la gardienne du grand livre des contes ! Mais elle n’est pas contente, car les méchants ont toujours le mauvais rôle dans l’histoire ! Avec l’aide des enfants et de la magie, elle va changer les choses et réhabiliter les méchants en racontant la vrai fin des histoires d’antan telle qu’elle devrait exister.
Un spectacle très participatif, ou les petits aussi bien que les grands pourront s’émerveiller ensemble, et changer les choses…
En fin de conte
Compagnie : Revolt
Metteur en scène : Marion Levy
Auteur : Marion Levy
Durée : 1h10
70 Allée E. Farnier ZA des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75
Bou est une gentille sorcière et la gardienne du grand livre des contes ! Mais elle n’est pas contente, car les méchants ont toujours le mauvais rôle dans l’histoire ! Avec l’aide des enfants et de la magie, elle va changer les choses et réhabiliter les méchants en racontant la vrai fin des histoires d’antan telle qu’elle devrait exister.