Ena Lindenbaur. L’écriture du dessin. Finissage en présence de l’artiste.

. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’artiste convoque régulièrement dans ses tableaux les figures et les mots d’écrivains et de poètes, de Paul Celan à Franz Kafka en passant par Friedrich Hölderlin.

C’est ce lien entre l’écrit et le visible, l’image et le mot, qu’Ena Lindenbaur et le poète François Heusbourg chercheront à dérouler au fil d’une discussion ouverte le 5 juillet prochain. Une rencontre qui invitera à traverser les vastes univers picturaux d’une artiste peintre qui représente avec une force sans équivalent la fragilité de vivre et la folie d’une humanité coupée du monde naturel.

François Heusbourg