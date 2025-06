Ena Lindenbaur. L’écriture du dessin.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’artiste convoque régulièrement dans ses tableaux les figures et les mots d’écrivains et de poètes, de Paul Celan à Franz Kafka en passant par Friedrich Hölderlin.

C’est ce lien entre l’écrit et le visible, l’image et le mot, qu’Ena Lindenbaur et le poète François Heusbourg chercheront à dérouler au fil d’une discussion ouverte le 5 juillet prochain. Une rencontre qui invitera à traverser les vastes univers picturaux d’une artiste peintre qui représente avec une force sans équivalent la fragilité de vivre et la folie d’une humanité coupée du monde naturel.

François Heusbourg

PROGRAMME INTERVENTIONS PENDANT L’EXPOSITION

SAMEDI 21 JUIN – 11H

Vernissage

SAMEDI 5 JUILLET – 17H

Rencontre avec Ena Lindenbaur et François Heusbourg (éditions Unes)

SAMEDI 19 JUILLET – 17H

Lecture de Julia Peker de son livre » Marelle »

Échange entre Julia Peker et Ena Lindenbaur

DIMANCHE 17 AOÛT

Finissage en présence de l’artiste