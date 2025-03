Enduro de la Noix – 4ème édition

Programme du week-end :

Samedi 17 Mai :

Reconnaissances libres (Les chemins ne sont pas dédiés donc priorité aux autres usagers !)

Retrait des plaques à la salle des fêtes d’Hostun entre 16h et 18h

Dimanche 18 Mai :

Retrait des plaques possible avant 7h45

Départ à 8h de la salle des fêtes

Arrivées à partir de 13h30

Podium à 16h

Infos course :

6 spéciales chronométrées

Environ 28Km et 1600m de dénivelé positif

2 ravitaillements pendant le parcours

Infos inscriptions :

Tarif 45EUR jusqu’au 20 Avril inclus puis 49EUR jusqu’au 17 Mai (Pas d’inscriptions possibles sur place)

Repas inclus

Une bière ou une boisson soft vous sera offerte à l’arrivée

Un sac de bienvenue avec votre plaque et bien d’autres surprises!

Pré-requis pour participer :

Avoir plus de 17 ans (Autorisation parentale requise pour les mineurs)

Casque intégral et Dorsale homologuée obligatoires (y compris en liaison), Genouillères, Coudières et gants vivement conseillés

Certificat médical de moins d’un an (Pratique du VTT en compétition)

Catégories :

Juniors Femmes, 17 à 18 ans (entre 2008 et 2007)

Femmes, 19 ans et plus (à partir de 2006)

Juniors, 17 à 18 ans (entre 2008 et 2007)

Séniors, 19 à 39 ans (entre 2006 et 1986)

Master 0, 40 à 49 ans (entre 1985 et 1975)

Master 1, 50 et plus (1974 et moins)

VAE Femmes

VAE Hommes

RDV à la Salle des fêtes d’Hostun !!!