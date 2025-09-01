Sylvie Ollitrault est directrice de recherches au CNRS en science politique, spécialiste des mouvements écologistes et environnementaux.
Enjeux et combat pour la nature avec Sylvie Ollitrault
Les Coquelicots du Ventoux proposent une rencontre avec Sylvie Ollitrault, que vous connaissez peut-être : un rendez-vous au cinéma le vendredi soir 5/09 autour du doc de Vincent Verzon « Le vivant qui se défend », et une conférence le samedi après-midi.
Rue du grand jardin 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 07 85 23 32 00