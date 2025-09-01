Enjeux et combat pour la nature avec Sylvie Ollitrault

Les Coquelicots du Ventoux proposent une rencontre avec Sylvie Ollitrault, que vous connaissez peut-être : un rendez-vous au cinéma le vendredi soir 5/09 autour du doc de Vincent Verzon « Le vivant qui se défend », et une conférence le samedi après-midi.

Enjeux et combat pour la nature avec Sylvie Ollitrault
Le 06/09/2025 17:30

Rue du grand jardin 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 07 85 23 32 00

Gratuit pour les visiteurs

Sylvie Ollitrault est directrice de recherches au CNRS en science politique, spécialiste des mouvements écologistes et environnementaux.