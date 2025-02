Enquête au Carnaval : le mystère du masque de pierre

Venez mener l’enquête pour retrouver un mystérieux masque de pierre caché dans Grignan. Saurez-vous déjouer les pièges et découvrir l’identité de ce mystérieux visage ? Enquête et suspense sur fond de Carnaval ! Proposé par Planète Guides.

Un mystérieux masque de pierre est caché au coeur de Grignan. Qui est ce personnage ? Et qui sont ces êtres masqués qui se faufilent dans les rues et recherchent le masque ? Une enquête au coeur du Carnaval qui vous plongera dans des rues inconnues de Grignan. Une belle occasion de découvrir son patrimoine et de s’amuser. Enigmes, suspens et jeux de pistes sont au programme. une animation pour petits et grands proposée par Planète Guides. N’hésitez pas à venir masqués !