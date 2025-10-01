Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025

Ensemble Orbis. Jeremias Iturra / Aurélien Dumont / Mahak Sadeghzadeh
En ce début de mois d’octobre, l’association PAGES s’associe une nouvelle fois à l’Ensemble Orbis pour vous proposer deux concerts de création en Drôme, au terme d’une semaine de résidence de recherche et d’écriture.
Ils viendront présenter au public drômois un programme inédit entièrement tourné vers la création, puisqu’ils interpréteront notamment les 3 nouvelles oeuvres d’Aurélien Dumont (Marcq-en-Baroeul, 1980), Jeremias Iturra (Santagio de Chile, 1983) et Mahak Sadeghzedeh (Téhéran, 2004) en première mondiale.
Nous vous invitons à venir découvrir l’univers musical de ces trois artistes