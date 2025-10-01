Concert

Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025

L’Ensemble Orbis est une formation de jeunes musiciens lyonnais qui s’attache à faire découvrir la musique des compositeurs et compositrices d’aujourd’hui et venus du monde entier.

Le 10/10/2025 20:00

119 chemin de Petavin 26400 Gigors-et-Lozeron

Gratuit pour les visiteurs

Ensemble Orbis. Jeremias Iturra / Aurélien Dumont / Mahak Sadeghzadeh

En ce début de mois d’octobre, l’association PAGES s’associe une nouvelle fois à l’Ensemble Orbis pour vous proposer deux concerts de création en Drôme, au terme d’une semaine de résidence de recherche et d’écriture.
Ils viendront présenter au public drômois un programme inédit entièrement tourné vers la création, puisqu’ils interpréteront notamment les 3 nouvelles oeuvres d’Aurélien Dumont (Marcq-en-Baroeul, 1980), Jeremias Iturra (Santagio de Chile, 1983) et Mahak Sadeghzedeh (Téhéran, 2004) en première mondiale.

Nous vous invitons à venir découvrir l’univers musical de ces trois artistes