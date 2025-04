Ensemble, préparons nos choix

Notre volonté est d’offrir un espace d’échange et de réflexion pour se sensibiliser, s’informer et s’impliquer au sujet de la fin de vie.. .Voici le programme :. .>Dimanche 4 mai à la salle des fêtes, 175 route de Crest à Bourdeaux : à 15h, conférence discussion sur les directives anticipées et des dernières volontés, suivie à 18h par le spectacle de magie Papillon Noir, par la Subliminale Cie..>Mercredi 7 mai à 10h00 aux Eschirou, 16 rue des Reymonds à Dieulefit : atelier » on ne mourra pas d’en parler ! » : de la mort aux funérailles, les étapes réglementaires.. .>Lundi 12 mai à 14h30 aux Eschirou, 16 rue des Reymonds à Dieulefit : atelier » on ne mourra pas d’en parler ! » : rédiger ses directives anticipées et ses dernières volontés.. .Cette manifestation est gratuite (sur réservation) pour les participants grâce au soutien de la CFPPA26 et de nos partenaires locaux.. .contact@thanatosphere.fr.Tél. 06 03 82 15 00.www.thanatosphere.fr.