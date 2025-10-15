Seront interprétées plusieurs oeuvres chorales accompagnées par de solistes professionnels : Isabelle Savigny, Soprane et Nicolas Ziélinski contre-ténor et de sept instrumentistes : 2 violonistes, 2 altistes, 1 violoncelliste, 1 contrebassiste, 1 claveciniste.
Un programme éclatant, mêlant ferveur, virtuosité et émotion, qui mettra en lumière la richesse des voix de Cant’Ouvèze et la vitalité d’un ensemble toujours fidèle à l’esprit de partage et de plaisir musical.
GF Haendel : Le Dixit Dominus de, HWV 232 pour choeur, solistes et orchestre de chambre.
B. Galuppi : HWV 232 pour choeur, solistes et orchestre de chambre.
A. Vivaldi. Stabat Mater (Largo), Sorge l’irato nembo (Orlando Furioso), Laudamus te (Gloria) – G.F. Haendel : Ombra mai fu (Serse) – A . Vivaldi : « Apri le luce, e mira » (Catone in Utica), Vedro con mio diletto (Anastasio)
Ensemble vocal Cant’Ovèze
Sous la direction de Christine Paillard, le choeur, accompagné d’instrumentistes et de solistes, proposera un magnifique voyage au coeur du baroque, à travers des oeuvres de trois grands compositeurs : Vivaldi ,Galuppi et Heandel
ZA Lapalun 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 23 18
