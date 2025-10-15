Concert

Ensemble vocal Cant’Ovèze

Sous la direction de Christine Paillard, le choeur, accompagné d’instrumentistes et de solistes, proposera un magnifique voyage au coeur du baroque, à travers des oeuvres de trois grands compositeurs : Vivaldi ,Galuppi et Heandel

Le 09/11/2025 17:00

ZA Lapalun 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 04 75 28 23 18

Payant

Seront interprétées plusieurs oeuvres chorales accompagnées par de solistes professionnels : Isabelle Savigny, Soprane et Nicolas Ziélinski contre-ténor et de sept instrumentistes : 2 violonistes, 2 altistes, 1 violoncelliste, 1 contrebassiste, 1 claveciniste.
Un programme éclatant, mêlant ferveur, virtuosité et émotion, qui mettra en lumière la richesse des voix de Cant’Ouvèze et la vitalité d’un ensemble toujours fidèle à l’esprit de partage et de plaisir musical.
GF Haendel : Le Dixit Dominus de, HWV 232 pour choeur, solistes et orchestre de chambre.
B. Galuppi : HWV 232 pour choeur, solistes et orchestre de chambre.
A. Vivaldi. Stabat Mater (Largo), Sorge l’irato nembo (Orlando Furioso), Laudamus te (Gloria) – G.F. Haendel : Ombra mai fu (Serse) – A . Vivaldi : « Apri le luce, e mira » (Catone in Utica), Vedro con mio diletto (Anastasio)