Ensemble Vocal Ripitiki

Ripitiki est un ensemble de 20 chanteurs amateurs créé en 1994,

basé dans le Val de Drôme ; il évolue entre musique ancienne et créations contemporaines. Tout en continuant à se produire régulièrement dans son répertoire » a capella « , Ripitiki s’associe ponctuellement à d’autres formations.

Un chef, un pupitre, un diapason : sans partition (ou presque), les choristes se consacrent entièrement à la délicate transmission publique de toutes les nuances : tendresse, colère, désir, et verts paysages dont les compositeurs parsèment leurs créations.

Exigence, qualité et homogénéité vocale permettent maintenant au choeur Ripitiki d’interpréter, dans des concerts de bon niveau, des pièces écrites pour lui, par des compositeurs contemporains régionaux, ainsi que des chants slaves et latins d’hier et d’aujourd’hui.

Le choix éclectique du répertoire incarne l’originalité de cet ensemble : il semble qu’il y ait tout un monde entre Claudio Monteverdi et Etienne Roche ; les siècles écoulés les séparent et pourtant les notes intemporelles se répandent et se perpétuent sous des colorations différentes et cependant semblables.

Le répertoire est composé d’un assemblage :

– de musique ancienne toujours bien charpentée : Lassus, motets de Monteverdi, Schütz, Purcell, et Bruckner

– de touches plus modernes voire actuelles : Paul Hindemith, Arvo Pärt, Maurice Ohana, Knud Nystedt

– d’une touche italienne ou russe, croate, slovaque, voire dalmate

– d’une gamme colorée de nos compositeurs favoris : Etienne Delmas, Laurent Bigot, Chris Chanet, Etienne Roche, Radek Klukowski, Didier Capeille, Olivier Large, Christophe Pardon.