Ensemble vocal Syllepse

Le concert-spectacle » Ombres » dirigé par Ophélia Besson réunit dix-huit choristes et deux danseurs, empruntant au répertoire des musiques anciennes et contemporaines. Réservation impérative à l’Office de Tourisme dans la limite des places disponibles.

Deux danseurs, derrière un voile ou à découvert, apparaissent, disparaissent et interagissent avec les chanteurs. Les voix du choeur sont tour à tour personnages, ombres, récits, décors. La mise en scène spatialisée entoure l’auditeur et place le public au centre de la scène.

Concert de Chant choral et danse proposé dans le cadre de Nyons Festiv’été et du Festival des Choeurs Lauréats.