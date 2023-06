Entre classique et Jazz du Cosmos 4tet

Le Cosmos 4tet est né en 2016 de la réunion de musiciens drômois, autour de Cédric MARTIN. Depuis 2019, le nouveau projet entre classique et jazz est constitué d’un répertoire de musiques originales, conçu comme un échange où la musique classique et le jazz s’influencent mutuellement. Il comprend des arrangements d’oeuvres de grands compositeurs (Moussorgski, Satie, Wagner, Bartók) mais aussi des compositions originales qui utilisent des procédés d’écriture issus de la musique classique.

Le trio est constitué de Cédric Martin (contrebasse, compositions et

arrangements), Antoine Bessy (saxophones) et Gérald Simonet (batterie)

Pour mémoire, Cosmos 4tet avait été lauréat en 2016 du dispositif Jazz en

Drôme avec Lisboa qui fut ensuite programmé dans plusieurs festivals en Drôme

(Crest Jazz Vocal , Jazz à Grignan , Poët Laval Jazz Festival , etc…).