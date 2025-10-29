Entreprise 100% IndustriELLE – Semaine de l’Industrie

Venez à la rencontre de 30 femmes (apprenties, salariées, cheffes d’entreprises) qui incarnent l’industrie et présentent leurs différents métiers !

Le 02/12/2025

rue Jean Jullien-Davin 26000 Valence

Gratuit pour les visiteurs

Reconstitution d’une entreprise industrielle 100% féminine dans les locaux du CFAI pour la 2ème édition.
Nous allons solliciter nos entreprises et nos apprenties pour pouvoir représenter les métiers au féminin dans les ateliers d’électrotechnique, maintenance, conduite de ligne, usinage, chaudronnerie soudure, bureau d’études.