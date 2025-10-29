Reconstitution d’une entreprise industrielle 100% féminine dans les locaux du CFAI pour la 2ème édition.
Nous allons solliciter nos entreprises et nos apprenties pour pouvoir représenter les métiers au féminin dans les ateliers d’électrotechnique, maintenance, conduite de ligne, usinage, chaudronnerie soudure, bureau d’études.
Entreprise 100% IndustriELLE – Semaine de l’Industrie
Venez à la rencontre de 30 femmes (apprenties, salariées, cheffes d’entreprises) qui incarnent l’industrie et présentent leurs différents métiers !
rue Jean Jullien-Davin 26000 Valence
