Epilogue 1: Dounia Chemsseddoha

L’artiste transmettra au public ses recherches menées sur le territoire autour des pratiques de guérison et de rituels. L’après-midi se poursuivra sur une dégustation de mets et de boissons qui allient sensorialité et nutrition, festivités et soin avec une découverte de plantes médicinales.

Dounia Chemsseddoha matérialise des présences, des

souvenirs et des apparitions. Ses pièces deviennent les

artefacts de rituels imaginaires, réactivés ou potentiels. En tant

que seuils de phénomènes insaisissables d’émergence et de

réminiscence, elles sondent les forces et les énergies qui nous

entourent. Animant ou réanimant nos émotions,

s’interrogeant sur nos propres conceptions du sacré et de la »

Nature « , elle imagine ses propositions comme des

interfaces entre nos mondes intérieurs et les mondes

invisibles.

Dans le cadre de la résidence les matériaux que Dounia Chemsseddoha

viendra emprunter sont principalement des éléments naturels comme les

plantes, les fleurs, l’eau, l’argile. Ceux-ci s’inscrivent au coeur de son projet anima vegetabilis, conçu dans une économie de

moyens, et souhaitant questionner l’écosystème et environnement de la

résidence.

Son principal besoin : rencontrer et collaborer avec des artisans pour les

matériaux. Pour cela, elle imagine créer une proximité avec les structures locales et ce avec le soutien fourni par l’équipe de la résidence.

Extrait du Dossier de presse, Livia Tarsia in Curia