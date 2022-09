Epilogue 2: Lisa Hoffmann

Pour marquer la fin de la résidence an· other here à Montbrun-les-Bains, l’artiste Lisa Hoffmann proposera un événement autour de la marche et de l’anecdote.

Prenant comme point de départ la découverte d’un nouvel environnement, les oeuvres de Lisa Hoffmann interrogent les notions de proximité et de rapport à l’autre. La curiosité et la recherche d’un lien direct aux lieux et individus qui l’entourent poussent l’artiste dans une déambulation sans fin ouverte à l’inattendu et à la rencontre.

En écho au concept de la résidence an?other here, Lisa Hoffmann viendra

questionner la distance, et comment celle-ci peut devenir proximité. Qu’est-ce

qui est trop loin, ou trop près ? Quel type de relation établissons-nous avec

l’espace qui nous entoure ?

Un évènement que Lisa Hoffmann propose durant sa résidence se présente comme une dérive collective, une promenade dans l’esprit de la Strollologie (une méthode de perception consciente de l’environnement, développée par le chercheur et spécialiste en urbanisme Lucius Burckhardt). En conversation étroite avec les personnes et les matériaux environnant, elle développera une forme encore ouverte, (il pourrait s’agir d’un livre de photos/une installation/une

oeuvre vidéo), proche d’un état des lieux de son environnement.

Que voyons-nous lorsque nous regardons un lieu ? Comment l’objectif d’un appareil photo est-il un outil qui établit et surmonte la distance ?

Extrait du Dossier de presse, Livia Tarsia in Curia