Epiphénoménal

Partage et joie de vivre jusqu’au bout de la nuit. Goûter dès 16h, expositions et ateliers d’artistes. Concert dès 20h Soirée accompagnée d’un bar et petite restauration

Programme :

Dès 16h, venez savourer un goûter sensationnel avec nos gaufres au caramel maison, accompagnées d’une délicieuse chantilly préparée sur place et d’un chocolat fait maison servis à la roulotte. Ces douceurs s’accompagnent de cafés frappés savamment concoctés par TomaCafé, où chaque gorgée est un véritable délice. Venez découvrir les expositions et ateliers d’artistes où vous pourrez découvrir des créateurs talentueux. Dès 20h, un concert vous attendra pour enflammer l’atmosphère jusqu’à 21h30, puis du bon son pour se débrancher sur la piste au rythme de vos chansons préférées jusqu’au bout de la nuit, à l’heure des croissants chauds, célébrant ensemble le plaisir et la convivialité.

Pour les rafraichissements un bar sympa sera en place et vous proposera softs, bières et vins de notre terroir. Le Pain d’épi vous prépare un beau feu pour cuire vos meilleures marinades de viande et autres recettes familiales et met à votre disposition son four à bois, la roulotte s’occupe de vous proposer des frites croustillantes, des plateaux apéro et d’autres délices. Vous trouverez la viande de nos producteurs dans notre magasin.