Avec Trot Trot Trot, un moment de détente en pleine nature dans le silence de la trottinette électrique. Avec dégustation de nos différents produits autour de la noix et de la lavande, du colza, du tournesol, de la truffe et visite de la station nucicole.
Seulement 25 places de disponibles.
Escapade en Trottinette Electrique sur et autour de Terres des Matras
Excursion en Trottinette Électrique Tout Terrain dans et autour de notre domaine Terres des Matras : dans nos champs de lavande, de noyers, dans nos forets alentours et vue sur le Vercors. Avec dégustations des produits du domaine et visite des machines.
impasse des Matras Meymans 26300 Beauregard-Baret Tél. 06 17 78 21 67
Avec Trot Trot Trot, un moment de détente en pleine nature dans le silence de la trottinette électrique. Avec dégustation de nos différents produits autour de la noix et de la lavande, du colza, du tournesol, de la truffe et visite de la station nucicole.