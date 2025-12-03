Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ?

Animations, Spectacle, Théâtre

Monologue : Est-ce que répandre le bleu c’est faire la mer ?
réalisé par Marcel Moratal-Sanchez

Le 14/12/2025 16:00

10 place de la mairie 26110 Curnier Tél. 06 71 97 26 40

Gratuit pour les visiteurs

Suite à la lecture la maison proposera un goûter