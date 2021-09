…Et baisse les yeux quand je te parle / C’est pour ton bien, ma chérie.

En 2 conférences gesticulées à la fois distinctes et liées, la comédienne nous offre 2 témoignages vivants, 2 vibrants plaidoyers à ne pas manquer ! Texte et interprétation : Camille Pasquier. Tout public

Présenté par « Cités d’enfants » dans le cadre des rencontres « Eduquer Autrement ». Camille partage son expérience de maman tâtonnante et de citoyenne révoltée par la violence éducative ordinaire et par l’oppression des « mineurs ». Décrypter et dénoncer les attitudes conditionnées pour rendre aux enfants leur juste place.