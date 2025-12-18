Spectacle

Et si on prenait le temps – Tain l’Hermitage

Profitez du spectacle de la Compagnie D’rôles 2 mamans, « Et si on prenait le temps », un spectacle musical.

Et si on prenait le temps – Tain l’Hermitage
Le 24/01/2026 18:00

55 allée du Parc 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 09 71 45 40 58

Contacter par mail
Payant