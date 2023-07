Etre en santé dans les Baronnies provençale

Un programme en 3 temps forts de 9h à 20h

Les organisateurs vous accueillent toute la journée. Même si vous n’êtes pas disponible sur l’ensemble de la journée, votre participation à l’un des trois temps forts contribuera à l’utilité des travaux de recherche pour les Baronnies provençales.

9h00-9h30

Café d’accueil

9h30-10h15

Propos introductif

Rappel général sur le programme de recherche-action

10h30-12h30

Présentation des travaux des chercheurs

12h30-13h30

Buffet offert par le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales

13h30-16h00

Ateliers de co-construction de pistes opérationnelles

Les participants s’exprimeront sur 3 enjeux consolidés à l’issue des présentations des chercheurs sous un format de « world café ».

Sont pressentis:

1 – Aider au soin dans les Baronnies provençales

2 – Valoriser les ressources naturelles et construire un récit territorial de l’être en santé pour tous les publics

3 – Valoriser la réciprocité et la coordination des acteurs

16h00-17h00

Synthèse

18h00-20h00

Diffusion du documentaire « One health » suivi d’un débat

One Health ! La notion d’une seule santé explique le lien entre la santéhumaine, la santé des animaux et celle des écosystèmes ou pluslargement des ressources environnementales.

« Ce concept de One Health change notre perception de ce que doit être la prise en charge de la santé humaine: cela implique la transition d’une logique de soins vers une logique de prévention où nous concentrons nos efforts sur l’amélioration de la protection de l’environnement et des ressources qui le constituent. Cette bataille, avant tout scientifique, vient prendre ancrage dans des politiques publiques mais aussi une conscience sociale qui permet à chacun de s’engager et d’agir ».

20h00

Apéritif dînatoire