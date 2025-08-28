Être(s) Forêt – Didier Hamey

A travers cette exposition, Didier Hamey (artiste gravure et sculpteur) incite le spectateur à renouveller son regard sur les mondes naturels à la lisière du sauvage, en réactivant la puissance de l’imaginaire.

Né en 1962 à Dunkerque, Didier Hamey réside désormais à Saoû, dans la Drôme, mais reste marqué par l’ambiance des carnavals et leur folklore. Son travail, présent dans de nombreuses collections françaises ou étrangère est connu pour ses créations mêlant éléments de la nature et décors oniriques.

La représentation de ces êtres hybrides dévoilent un peuple fantastique, issu de la faune végétale nichant entre humus et canopée, résidant entre ombre en lumière.

Sa toute dernière série de gravures » Fiori » tire son inspiration de la botanique. C’est un ensemble de pointes sèches représentant des fleurs aux multiples visages dans une palette de couleur rouge ardent et pourpre.