Événement de lancement du Club amateur d’oenologie de Valence – CAOV

Le Club Amateur d’?nologie de Valence est une association qui a pour objet la découverte et la pratique de l’oenologie.
Cela passe par l’organisation d’événements telles que des conférences, des dégustations ou encore des visites de domaines.

Le 15/09/2025 19:00

2 place Aristide Briand 26000 Valence

Payant

Cet événement de lancement sera constitué d’une conférence sur les bases de l’oenologie, suivie d’une dégustation de 4 vins gustativement très différents.