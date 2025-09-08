Cet événement de lancement sera constitué d’une conférence sur les bases de l’oenologie, suivie d’une dégustation de 4 vins gustativement très différents.
Événement de lancement du Club amateur d’oenologie de Valence – CAOV
Le Club Amateur d’?nologie de Valence est une association qui a pour objet la découverte et la pratique de l’oenologie.
Cela passe par l’organisation d’événements telles que des conférences, des dégustations ou encore des visites de domaines.
2 place Aristide Briand 26000 Valence