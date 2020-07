Evocations

Après avoir travaillé par périodes successives des personnages, des natures mortes puis des paysages, l’artiste s’éloigne ensuite de ce style plutôt figuratif au profit d’un art plus dépouillé, qui veut tendre vers l’essentiel. Sa peinture actuelle ne montre donc plus des images mais évoque les impressions qui foisonnent en elle au souvenir de ses expériences. Son oeuvre est toute d’évocation et habitée d’impressions : les siennes bien sûr mais aussi celles qui émergeront du subconscient du spectateur lorsqu’il sera face à l’oeuvre. C’est là toute la démarche de l’artiste : ses peintures n’ont pas de titres et offrent ainsi à l’observateur l’opportunité d’y projeter sa vision personnelle, de faire ainsi son propre voyage intérieur. Il y trouvera peut-être l’évocation de ses sentiments et de ses souvenirs et entrera ainsi en harmonie avec l’oeuvre.

C’est une démarche de recherche qui ne cède pas aux modes et aux tendances artistiques mais se concentre sur un dialogue intérieur auquel l’observateur de son travail aura accès, si tant est qu’il accepte d’en devenir le » contemplateur « .