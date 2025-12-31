Découvrez ses illustrations exposées à la librairie et à la médiathèque!
Originaux : planches, carnets et crayonnés
Heliotrope, Pomélo, Petits Marsus… venez les admirer!
Exoposition – L’univers de Benjamin Chaud
En février, la médiathèque et la librairie Mosaïque mettent un coup de projecteur sur l’univers de Benjamin Chaud, auteur et illustrateur de nombreux ouvrages pour la jeunesse (et pas que!).
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas 26150 Die Tél. 04 75 22 22 32
