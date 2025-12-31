Exposition

Exoposition – L’univers de Benjamin Chaud

En février, la médiathèque et la librairie Mosaïque mettent un coup de projecteur sur l’univers de Benjamin Chaud, auteur et illustrateur de nombreux ouvrages pour la jeunesse (et pas que!).

Exoposition – L’univers de Benjamin Chaud
du 04/02/2026 au 28/02/2026

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas 26150 Die Tél. 04 75 22 22 32

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Découvrez ses illustrations exposées à la librairie et à la médiathèque!
Originaux : planches, carnets et crayonnés
Heliotrope, Pomélo, Petits Marsus… venez les admirer!