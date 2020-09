Exosition Sarah Pucci

L’exposition propose d’explorer la production intime et baroque de Sarah Pucci, à la lumière de l’oeuvre du facteur Cheval, et de mettre à l’honneur une artiste qui place le dévouement au coeur de son travail. Créées à partir de fragments de bijoux donnés par des amis, ces nombreuses oeuvres délicates et étranges forment le récit d’un amour transatlantique entre une mère et sa fille.

L’exposition Fait avec amour pour Dorothy est un hommage tant à l’oeuvre de Sarah Pucci que du facteur Cheval, une façon de montrer comment l’homme vient créer du merveilleux à partir d’éléments quotidiens qui croisent leurs chemins.

On retrouve chez ces deux artistes leur amour éperdu pour leurs filles : le facteur Cheval donnera le nom de sa fille Alice à sa maison, la Villa Alicius, et c’est cette même maison qui accueille les cadeaux de Sarah Pucci à sa fille Dorothy Iannone. Sur des supports de mousse, l’artiste a eu la patience et l’opiniâtreté de rassembler perles et paillettes dans des symétries quasi parfaites, donnant alors aux supports pauvres tout l’éclat et l’apparat d’une petite joaillerie. Cette persévérance dans le travail peut s’apparenter à celle du facteur Cheval, qui construisit seul son Palais pendant trente-trois ans durant.