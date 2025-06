Expérience et Balade contée nocturne – Festival Partir en livre

Une expérience et une balade contée nocturne au domaine du lac de Champos

A la nuit tombée la nature sauvage se fait conter. Entre légendes et réalités scientifiques venez observer et apprendre à connaître les animaux qui se sont adaptés à la vie nocturne.

Balade à 2 voix animée par la conteuse Cécile Acquaviva et Claire Souben de la LPO, avec le service environnement Arche Agglo.

RDV à l’entrée du camping du domaine du lac de Champos.

Tout public dès 7 ans

Places limitées – inscription recommandée