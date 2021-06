Expo : Alentour ici et la – Palais Delphinal

Les peintures de ces deux artistes ,Christine Eynard et Françoise Maisonnat après un parcours d’enseignantes en art plastique proposent un regard chargé de nombreuses références en lien avec une longue tradition de peintures de paysages puisque leurs images s’y réfèrent ; néanmoins, certaines résonnances à d’autres courants plus contemporains sont aussi visibles : une certaine abstraction à certains moments due à un choix de cadrage serré ne permet plus d’identifier le sujet , une matière couleur évoquera seulement des feuilles ou pétales , sur d’autres propositions , un traitement physique de la touche telle une écriture brossera assez clairement un désir expressionniste …

En retournant à leurs pinceaux, à des toiles tendues sur châssis de formats multiples elles invitent le spectateur à entrer dans un univers poétique où des échos de nature font surface, traversés par des fulgurances , des accords de couleurs sobres revisités dans des partitions multiples… et s’est bien l’enjeu, celui d’une transcription par le corps de la peinture d’une émotion travaillée dans le silence de l’atelier en un langage intime.

A travers cela , toute une histoire de la peinture aujourd’hui et toujours re visitable.