Expo Art & Artisanat Chapelle de La Jarjatte

L’expo Art & Artisanat 2020 dans la Chapelle de La Jarjatte est organisée par l’association Lussoise Lus-Culture, autour de 8 artistes. Avec ses grandes peintures à l’huile, Marie-Jo Parron, artiste de la Jarjatte à renommée internationale, nous fait découvrir cette année la biodiversité marine et toujours celui de l’astronomie ou de la physique des particules. Danièle Zanardi de Tréminis peint à merveille des aquarelles sur le Trièves ou la nature environnante. Elsa Boissier de Cliousclat travaille tissus et feutrine pour en faire des objets décoratifs ou de beaux tableaux art textile dont » Les animaux de nos forêts » primé cette année au Salon de Peixiora (Aude). Avec encres ou aquarelles Ana de Lus au pied du Ventoux, magnifie la nature qu’elle connaît bien. Marie-Christine Cartier de la région Grenobloise travaille l’aquarelle pour représenter oiseaux, animaux ou fleurs. Laurent de Troil, Lussois et parisien, grave des paysages de Lus ou du Trièves, et de grandes gravures architecturales. Dominique Vivares de Lus est connu pour ses photographies du Vallon ou ses panoramas annotés du nom des sommets. Peintures acrylique sur toile autour de la biodiversité sont avec le chantournage d’art sur bois, le travail de Simon Martin. Covid oblige nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour vous permettre de voir l’expo. Alors on vous attend !