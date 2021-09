Expo-Atelier « L’Arbre, de la petite graine à la vieille branche »

Qu’est ce qui naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt ?

Qui procure de l’ombre, assure de la fraîcheur, donne des fruits, abrite des oiseaux et filtre la pollution ?

Qui inspire les artistes, les ingénieurs et les rêveurs ?

Qui tient debout tout seul en touchant presque le ciel ?

Qui est là depuis bien plus longtemps que nous et dont nous pourrions difficilement nous passer ?

Dont la beauté, la majesté et la poésie nous comblent et nous apaisent ?

Osez une visite interactive autour des arbres, de la petite graine à la vieille branche, qui ne vous laissera pas de bois !