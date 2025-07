Expo d’été de créateurs

Les 31 participants:

Claudia Allard : illustrations pastels, risographies

Cécile Basecq : atelier C6il gravures pointe sèche et aquatinte encadrées

Sandrine Bettinelli : Oeil de sardine, collages et découpages

Adèle Bontoux : aquarelles

Petit cabanon : maquettes papier

Bérengère Chamboissier : Le Temps des fleurs, herbiers contemporains encadrés

Virginie Cognet : illustrations gouaches et carterie

Aude Cotelli Trois escarbeillles : design textile , créations papiers , sérigraphiés

Romina Dabanch : illustrations aquarelles

Elise Delaigue : gravures

Isabelle Dufour Round about potery :vaisselles grès émaillés

Ule Ewelt :sculptures grès enfumés

Annabel Foucaud : linogravures et gravures à la pointe sèche encadrées

Agnès Gauthier : Teintures végétale 26 , créations textiles

Happé textile : sérigraphies, créations textiles

Delphine Iskandar :bijoux porcelaines argent

Hélène Lathoumétie :bijoux verres porcelaines

Agathe Meunier : Illustrations rIsographies aquarelles

Goldie Mystic : illustrations risographies peintures

Nicolas Morin : Sculptures bois, Arts de la table

Noh Lim : bijoux papiers résinés et argiles polymères

Carole Péron : bijoux céramiques laitons

Sandrine Péron : Linogravures encadrées

Plante vagabonde Margaux de Villoutreys : faiences utilitaires

Lucile Reyt : porcelaines et verres , vaisselles et bijoux

Marine Roussel : Porcelaines gravées

Lilou Swann : sujets en textiles , créations couture

Olivia Tulipe : illustrations carteries

Betty Vergnaud : sculptures grès

Yoake : bijoux papiers résinés

Sophie WB : Illustrations crayons de couleur pastels risographies