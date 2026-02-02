Exposition

Expo Encres, Écrits et marbres

À l’occasion du printemps de la poésie, l’Embellie vous propose une nouvelle exposition intitulée Encres, Écrits et Marbres, au cours de laquelle vous pourrez voir encres, livres d’artiste et marbres gravés.

du 14/03/2026 14:00 au 29/03/2026 18:00

La Roseraie, 11 Montée du Jas 26220 Dieulefit Tél. 06 07 04 82 64

Gratuit pour les visiteurs

Les peintures à l'encre de Jean-Philippe Kempf et de Robert Kerrec
Les peintures à l’encre de Jean-Philippe Kempf et de Robert Kerrec
Les stèles gravées et les bijoux en marbre de Rainer Schlüter
Les livres d’artiste de Christiane Vielle
Le leporello de Jean-Philippe Kempf (encres) et Nadia Nelson (textes)

Adresse : la Roseraie, 11 Montée du Jas, parking Maleval, Dieulefit.?Dates et horaires : samedi et dimanche 14/15, 21/22 et 28/29 mars 2026, de 14h à 18h.?Vernissage : samedi 14 mars à partir de 14 h – café et thé gourmands du Sablier Penché.?Concert d’alto de Chloé Parisot : dimanche 22 mars, à 17h.?Finissage : dimanche 29 mars à 17h – lectures à voix haute et apéro-bulle.

Accès libre et gratuit. Achat des oeuvres auprès des artistes. Concert au chapeau.