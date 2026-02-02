Expo Encres, Écrits et marbres

À l’occasion du printemps de la poésie, l’Embellie vous propose une nouvelle exposition intitulée Encres, Écrits et Marbres, au cours de laquelle vous pourrez voir encres, livres d’artiste et marbres gravés.

À l’occasion du printemps de la poésie, l’Embellie vous propose une nouvelle exposition intitulée Encres, Écrits et Marbres, au cours de laquelle vous pourrez voir :

Les peintures à l’encre de Jean-Philippe Kempf et de Robert Kerrec

Les stèles gravées et les bijoux en marbre de Rainer Schlüter

Les livres d’artiste de Christiane Vielle

Le leporello de Jean-Philippe Kempf (encres) et Nadia Nelson (textes)

Adresse : la Roseraie, 11 Montée du Jas, parking Maleval, Dieulefit.?Dates et horaires : samedi et dimanche 14/15, 21/22 et 28/29 mars 2026, de 14h à 18h.?Vernissage : samedi 14 mars à partir de 14 h – café et thé gourmands du Sablier Penché.?Concert d’alto de Chloé Parisot : dimanche 22 mars, à 17h.?Finissage : dimanche 29 mars à 17h – lectures à voix haute et apéro-bulle.

Accès libre et gratuit. Achat des oeuvres auprès des artistes. Concert au chapeau.