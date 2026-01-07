Exposition

Expo – enquête immersive : Qui a refroidi Lemaure ?

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, plongez dans une expo / enquête immersive au Centre Culturel ! Meurtre ou suicide ? À vous de le découvrir en devenant inspecteur stagiaire aux côtés de Séraphin Limier.

du 17/01/2026 au 31/01/2026

Place du Champ de Mars 26290 Donzère Tél. 04 75 51 75 40

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Équipé d’un casque audio et d’une tablette, parcourez l’exposition à la recherche d’indices cachés dans des planches BD. Une expérience interactive entre polar et bande dessinée, à vivre pendant 30 minutes + Une sélection de BD polar à découvrir sur place
À partir de 12 ans. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.