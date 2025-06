Expo-jeu interactive : La Cour des Contes

Blanche neige a été assassinée … Le joueur est mandaté par le Prince, en tant que nain, pour trouver qui a commis cet horrible crime. Il va déambuler dans la forêt de tous les contes et rencontrer les créatures de Charles Perrault et des Frères Grimm, revisités à la façon contemporaine : le chaperon rouge, l’ogre, Cendrillon, le Petit Poucet…

Pour mener ses investigations, le nain, muni d’une tablette et d’un casque, va interroger les différents personnages, résoudre des énigmes, échafauder des hypothèses. Il rencontrera tous les protagonistes.