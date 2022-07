Expo: « la céramique au pays de dieulefit – art et patrimoine »

» La Céramique au pays de Dieulefit – Art et Patrimoine « .28 juillet – 28 août .Tous les jours de 10h30 – 12h00 et de 15h30 à 19H.( Le 28 juillet à partir de 15h30 ) . .Dans une petite quinzaine , dans le cadre de » L ‘ été de la Céramique au Pays de Dieulefit » , aura lieu l’ouverture de l’ exposition centrale à la Halle de Dieulefit. .A l’aide de 16 panneaux, d’ écrans vidéo avec des entretiens de potiers/ céramistes ou leurs descendants et d’ une soixantaine d’ oeuvres dont certaines n’ ont jamais été montrées, PMH a tenté de retracer l’ histoire de la céramique, cette aventure humaine , dans notre pays à travers les siècles. .De l’ antiquité à l’âge d’ or du 19e siècle, des crises au renouveau pendant la première moitié du 20e siècle jusqu’ aux travaux des céramistes installés actuellement dans la région, à un moment ou on constate un peu partout un réel regain d’ intérêt pour ce métier d’art .. .. . .. . .