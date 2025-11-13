Exposition

Expo le musée itinérant de Germaine

Parcours scénographique et sonore. Venez découvrir les portraits de dames âgées et diablement vivantes.

du 25/11/2025 au 02/12/2025

Soyans 26400 Soyans Tél. 04 75 76 01 33

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs