Expo Noël de 28 créateurs

28 exposants , avec 4 nouveaux créateurs,
et toutes sortes de créations allant de la papeterie, à la bijouterie en passant par les luminaires et illustrations….

du 09/12/2025 au 04/01/2026

50 rue du Bourg 26220 Dieulefit Tél. 04 26 51 55 85

Gratuit pour les visiteurs