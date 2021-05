Expo photo: Édouard Mazaré

Grâce à une technique complexe qu’il a entièrement mise au point et qu’il perfectionne depuis plus de 7 ans, il assemble en temps réel les textures, les lumières et les volumes pour en extraire l’essence graphique en une image finale. Chacune de ses photographies est donc faite en une seule longue prise de vue directement sur le terrain et sans aucun logiciel de montage.

Le rendu est à la fois surréaliste, déroutant et pictural.

Édouard Mazaré vit et travaille à Marsanne – L’atelier Bleu est situé au 11 avenue René Chartron (ouvert le jeudi et le vendredi après-midi ou sur rendez-vous).