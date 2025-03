Expo photos et textes élèves collège Lapassat

En utilisant le texte et la photographie, ils ont donné forme à leurs mémoires. Ils ont considéré qu’un lieu se distinguait d’un emplacement par le vécu de quelqu’un, qu’il était alors rempli de sens et d’émotions. L’établissement s’est chargé des histoires vécues au quotidien par ceux qui le fréquentent, dévoilant pudiquement l’intimité de ses recoins. Par ce geste narratif et l’attention particulière qui est portée, les élèves ont construit des « Lieux à soi ».

Dans le cadre d’un cycle de travail sur le thème de l’autoportrait initié par l’enseignante de lettres Sophie Versavaud et la documentaliste Rachel Mandon, cette recherche dresse une forme originale d’autoportraits, dans laquelle la représentation de soi passe par le choix d’un lieu et ses récits. Il s’agit aussi – de manière fortuite – de suggérer un portrait de l’établissement par ceux qui le vivent, une tentative d’auto-portrait du collège.

L’atelier de pratique photographique a été mené en novembre et décembre 2024 par le photographe Antoine Picard, avec Mesdames Versavaud et Mandon.