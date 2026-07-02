 » EXPO PHOTOS  » PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS

Une exposition photographique de deux photographes mêlant portraits, scènes de vie, reportage et paysages. Des rencontres et un clic pour immortaliser le moment ! Vernissage le 10 juillet à 18h30

Frank Roels apprécie de plus en plus la vie, dans ses portraits et reportages, il utilise son expérience et ses centres d’intérêts comme le théâtre, la musique et la philosophie pour composer l’image qui décrit au mieux la personne qui se présente devant son objectif.

» La photographie de portrait demande une intense collaboration entre photographe et le sujet »

Bert Janssens :

Une exposition photographique variée mêlant portraits, scènes de vie quotidienne et paysages.

Des images qui rendent les moments ordinaires uniques à travers la lumière, l’atmosphère et le détail.

Des rencontres humaines aux paysages silencieux, chaque image raconte quelque chose de reconnaissable et proche.

» Une invitation à ralentir et à regarder ce qui passe souvent inaperçu. «