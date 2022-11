Expo-Vente

L’atelier surplombe le fleuve du Rhône, en harmonie avec la nature environnante. Niché sur les hauteurs d’un terrain paysagé constructible de 3 767m², l’atelier offre une surface d’environ 130 m².

Il accueille un grand volume polyvalent, servant à la fois d’atelier, de salle de stockage, d’exposition et de vente. Entièrement libre, cet espace évolutif offre un beau potentiel et permet d’envisager divers usages (résidentiel, événementiel ou artistique).

Le bâti s’ouvre largement sur la nature grâce à de grandes baies vitrées arrondies percées tout autour de la structure. Sur la façade Sud, trois sphères vitrées offrent des points de vue panoramiques sur le paysage. Elles servent d’espace de travail et abritent chacune un tour de potier. Une partie des équipements et éléments mobiliers comme une cheminée, des étagères, une estrade et un évier, sont directement sculptés dans le béton et intégrés à l’architecture.

Au nord, un large auvent prolonge la toiture et abrite deux portes d’accès, une oblongue et une circulaire sur pivot, réalisées en résine par les céramistes Jean-Paul et Suzy Brunet. La surface lisse de la coque unique blanche est ponctuée par quatre cheminées qui s’élèvent sur le toit, et par les globes de plexiglas aux huisseries bleues.