Exposiiton d’été – photographies, peintures, scènes miniatures

Notre travail de galerie prospective pour cette expo: présentation de la peintre Linda Lemaire avec Karin Dilthey, photographe permanent: « Flux aquatiques » et « Naïades » #2 pour Karin DILTHEY , et Linda LEMAIRE, une approche narrative de la peinture.

Exposition photographie contemporaine, avec « Flux aquatiques » et « Naïades #2 , Karin DILTHEY nous propose un nouveau travail plastique autour du mouvement et des temps lents.

Exposition peinture et sculpture avec Linda LEMAIRE, une approche narrative de la peinture. Elle construit des imaginaires autour de l’espace, où apparaissent des objets, venu d’un autre temps, symbolique du voyage, le train, des chevaux au galot, un visage entre aperçu par la fenêtre …une rêverie autour du voyage.

La galerie Craft est gérée par l’association Craft, loi 1901, depuis 2013, elle organise plusieurs expositions par an, soit à Dieulefit au 50 rue du Bourg, soit hors les murs dans la Drôme, à Marseille et à Paris.