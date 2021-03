Exposition 12 mois dans les Baronnies par Florie Boissy

L’art est le lien entre l’homme et le monde. Plus la société se complexifie plus l’art devient essentiel car on s’éloigne de plus en plus des forces de la nature jusqu’à en perdre le souvenir et a ne plus croire qu’en l’homme. Plus que jamais le monde à besoin de l’art.

La peinture a toujours été pour moi essentiel, dès que j’ai su tenir un crayon j’ai dessiné. Depuis je ne me suis jamais arrêté. J’ai pris des cours bien plus tard dans mes années de fac (formation histoire de l’art et archéologie), dans un atelier privé pendant 2 ans.

Mon style est avant tout figuratif. Avant de commencer une oeuvre je la laisse toujours murir un certain temps dans ma tête. Mon maître mot est pas de précipitation : plus elle grandit en moi, plus l’oeuvre acquière de la puissance.

Je commence toujours par le dessin et ce qui motive ma création est toujours une image précise… Je travaille essentiellement l’encre et l’huile.

Depuis peu je crée aussi des lampes en papier de soie dans le but d’approfondir ma recherche sur les jeux de lumière. Le thème de mes oeuvres est la lumière et le rêve. Je cherche avant tout à montrer les forces de la nature : à travers les jeux de lumière, la présence d’animaux qui sont à voir plus comme des force tutélaire de lieux que comme des animaux normaux . On pourrait dire qu’il y a un certain mysticisme ou symbolisme sous-jacent dans chacune de mes réalisations…

Cela fait maintenant une dizaine d’année que j’expose dans des lieux variés (salon de Bruges, salon de la peinture à l’eau de Paris, peintres dans les rues dans diverses villes, cave, bar…). Une de mes oeuvres a servi pour illustrer un panneau explicatif du Naturoptére de Sérignan. J’ai également eu un prix aux peintres dans la rue de Malaucène et de Mollans.