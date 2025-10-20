Exposition

Exposition 3 artistes « Figurez-vous que… »

Les 3 artistes : . Patrice Delhoume, Alain Gillet, David Rostaing

Exposition 3 artistes « Figurez-vous que… »
du 03/11/2025 18:30 au 20/12/2025 20:00

La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Figurez-vous que nous sommes trois artistes aux regards et univers bien différents mais nous côtoyons tous les frontières du réel !
Figurez-vous que le trait, la couleur et le geste sont les moyens qui nous inspirent…
Figurez-vous que nos oeuvres ne copient ni ne recopient la réalité, elles l’interrogent et la questionnent.
Figurez-vous que c’est là le vrai sujet de nos créations…
Vernissage le 15/11 de 18h30 à 20 heures.