Exposition à la chapelle du Pradou

Cette exposition pose un regard sur les réalisations de notre association de 2020 et 2021. Des recherches ont portés notamment sur l’histoire des fontaines et lavoirs du village, un inventaire des vêtements sacerdotaux a été réalisé à la demande de la conservation du patrimoine, un diaporama résumant ce travail sera présenté. Les parchemins de notre commune ont été restaurés, financés par la municipalité et le département, ils ont été numérisés par les archives départementales de la Drôme et nous vous en présenteront quelques-uns sous forme de posters.