Exposition à la Galerie d’étoiles

Exposition des artistes Cathy Cauvin et Christine Eynard à la Galerie d’étoiles.

du 02/09/2025 au 30/09/2025

20 rue Raymond Daujat 26200 Montélimar Tél. 06 29 90 22 65

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Entre portrait et abstrait, deux artistes aux styles bien différents, mais qui promet un merveilleux moment de contemplation.
Le vernissage aura lieu le Samedi 13 Septembre à partir de 18h30, ce soir là les artistes seront présents, vous pourrez échanger et partager avec eux autour d’un verre, et connaitre leur histoire.