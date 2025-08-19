Entre portrait et abstrait, deux artistes aux styles bien différents, mais qui promet un merveilleux moment de contemplation.
Le vernissage aura lieu le Samedi 13 Septembre à partir de 18h30, ce soir là les artistes seront présents, vous pourrez échanger et partager avec eux autour d’un verre, et connaitre leur histoire.
Exposition à la Galerie d’étoiles
Exposition des artistes Cathy Cauvin et Christine Eynard à la Galerie d’étoiles.
20 rue Raymond Daujat 26200 Montélimar Tél. 06 29 90 22 65
