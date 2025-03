Exposition à la Galerie d’étoiles, des artistes Anne-Laure Cottarel, Do Bouchaud et Murielle Antinori.

La Galerie d’étoiles vous invite à venir découvrir les oeuvres des artistes Anne-Laure Cottarel, Do Bouchaud et Murielle Antinori.

Dessins, collages, broderies, pastels et sculptures, l’exposition du mois d’Avril vous promet une explosion d’oeuvres en tout genre, de quoi faire votre bonheur.

Le vernissage aura lieu le Samedi 12 Avril à partir de 18h00.

Ce soir là les artistes seront présents, vous pourrez échanger et partager avec eux autour d’un verre, et connaitre leur histoire.

Idéal pour une sortie en famille ou entre amis.

On vous attend nombreux, croyait moi ça vaut le coup d’oeil.