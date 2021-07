Exposition : A la mémoire des 33 Spahis compagnons

L’exposition a vocation à parcourir l’histoire du régiment des origines à nos jours et de se plonger dans l’engagement de chacun des 33 spahis Compagnons, avec un focus sur le contexte historique de 1940 et sur l’épopée de la France Libre. C’est un hommage à tous les héros de cette guerre qui ont choisi d’être des Français libres et qui ont redonné à la France sa liberté et sa grandeur.