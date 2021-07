Exposition à l’atelier d’art Béatrice Pécout

Vous pourrez découvrir ou revoir les différentes facettes de mon travail :Sculpture, dessin, gravure, peinture et autres explorations Ouvert lorsque j’y suis (très souvent) ou sur rdv au 0619565943

J’ai la chance de vivre et de travailler dans la Drôme depuis 28 ans

Je suis autodidacte.

Depuis quarante ans j’explore: dessin, gravure, collage, peinture, assemblage, reliefs, ronde bosse et plus récemment terre cuite

Mon travail est un chemin, je ne sais où il m’emmène mais la balade m’enchante…