Exposition Agnés Varda Correspondances

Agnès Varda a toujours été très attachée à l’oeuvre du Facteur Cheval et a aimé revenir visiter son Palais Idéal à de nombreuses reprises depuis les années 50.

Des photographies d’Agnès Varda et oeuvres en lien avec certains de ses films comme Les glaneurs et la glaneuses ou Deux ans après seront présentées ainsi que de nombreuses pièces de sa collection personnelle: lettres échangées avec des artistes tels Calder, Pierre François ou Chris Marker, collections de cartes postales anciennes, témoignages de spectateurs qui ont aimé ses films.Des personnes connues ou inconnues ont alimenté ce plaisir postal tout au long de sa vie comme en témoignent de nombreux documents, art-mails ou cadeaux d’art modestes, témoins créatifs et ludiques mis en correspondances